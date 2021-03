Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Grand Loto « Drive » Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Grand Loto « Drive », 25 avril 2021-25 avril 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Grand Loto « Drive » 2021-04-25 13:00:00 13:00:00 – 2021-04-25 17:30:00 17:30:00 Place Jacques Demy Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Loto « Drive » voiture « plein air » une première dans la Manche ! A vos klaxons !!

Plus de 6000€ de lots, des bons d’achats de 500€ à gagner dans les enseignes de votre choix.

Accueil des voitures à partir de 11h. Inscription obligatoire.

Restauration et buvette sur place. Loto « Drive » voiture « plein air » une première dans la Manche ! A vos klaxons !!

Plus de 6000€ de lots, des bons d’achats de 500€ à gagner dans les enseignes de votre choix.

Accueil des voitures à partir de 11h. Inscription obligatoire.

Restauration… +33 6 21 77 44 74 Loto « Drive » voiture « plein air » une première dans la Manche ! A vos klaxons !!

Plus de 6000€ de lots, des bons d’achats de 500€ à gagner dans les enseignes de votre choix.

Accueil des voitures à partir de 11h. Inscription obligatoire.

Restauration… Loto « Drive » voiture « plein air » une première dans la Manche ! A vos klaxons !!

Plus de 6000€ de lots, des bons d’achats de 500€ à gagner dans les enseignes de votre choix.

Accueil des voitures à partir de 11h. Inscription obligatoire.

Restauration et buvette sur place.

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Place Jacques Demy Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin