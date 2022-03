Grand loto de l’école Saint Jean Pierre Néel Sainte-Catherine Sainte-Catherine Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Catherine

Grand loto de l’école Saint Jean Pierre Néel Sainte-Catherine, 27 mars 2022, Sainte-Catherine. Grand loto de l’école Saint Jean Pierre Néel Salle des fêtes Rue des Ecoliers Sainte-Catherine

2022-03-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-27 19:00:00 19:00:00 Salle des fêtes Rue des Ecoliers

Sainte-Catherine Rhône Sainte-Catherine EUR 3.5 3.5 Déroulement en 10 parties. Premier lot : Trottinette électrique ; 2ème Lot : Robot de cuisine multi fonctions ; 3ème Lot : Soirée café théâtre pour 2 personnes ; Séance Photo, sorties en famille, et bien plus encore ! +33 6 83 48 43 36 Salle des fêtes Rue des Ecoliers Sainte-Catherine

