Grand Loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Collège Pierre Puget Marseille 6e Arrondissement, dimanche 24 mars 2024.

Le plus beau loto de Marseille est là ! Venez passer un après-midi convivial, où toutes les générations seront réunies. De nombreux lots sont à gagner séjour trois étoiles dans le Verdon, repas à l’Intercontinental et autres belles tables de Marseille, massages et accès spa, sorties, déco, filet garni… et même une croisière ! Plus de 1500 euros de lots seront mis en jeu. Et l’intégralité des bénéfices servira à financer les projets d’école publiques Vauban et Guadeloupe. Début du loto à 14h. Repas dès 11h. Animations pour les enfants. Réservation fortement recommandée. .

