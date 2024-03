Grand loto de la solidarité Salle des roses Marseille 14e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Grand loto de la solidarité Salle des roses Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nombreux lots à gagner au cours de ce loto solidaire !

Une proposition de la Fédération des Bouches-du-Rhône du Secours Populaire.



Venez jouer pour la solidarité, de nombreux lots à gagner!



RDV à partir de 18h



7 parties / 14 quines / 6€ le carton 15€ les 3



Les lots climatiseurs, réfrigérateurs, sacs en cuir, lots de gourmandises, beauté, matériel sportif, linge de maison, etc.



Le Don’Actions, une campagne de dons essentielle!



Après une année 2023 particulièrement difficile, marquée par l’inflation, l’augmentation des urgences humanitaires locales et internationales, le Secours populaire a plus que jamais besoin de votre soutien cette année. Donner, c’est agir ! Car chaque don soutient les actions solidaires et donne à l’association les moyens pour développer la solidarité. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08

Salle des roses 31 Boulevard Charles Moretti

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

