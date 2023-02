GRAND LOTO DE LA CALANDRETA DAGTENCA Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

GRAND LOTO DE LA CALANDRETA DAGTENCA, 19 mars 2023, Agde . GRAND LOTO DE LA CALANDRETA DAGTENCA Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

2023-03-19 15:00:00 – 2023-03-19 Agde

L'école bilingue Français Occitan, La Calandreta d'Agde organise son loto annuel ! De nombreux lots sont à gagner, séjour à Port Aventura, en camping, des spectacles, des bons d'achats et sommes de cadeaux en provenance de nos commerçants locaux ! Il y en aura pour tout le monde ! > Buvette et gouter sur place

+33 6 72 13 93 37

