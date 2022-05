Grand loto Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Grand loto Châteaurenard, 21 mai 2022, Châteaurenard. Grand loto Salle Abel Lorente Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle Abel Lorente Avenue Pierre de Coubertin

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Grand loto de la section jeunes du RCC / TPXV

8 parties à quines

4 parties à cartons pleins

De nombreux lots à gagner:

– 1 semaine de camping Les Salisses

– 1 semaine au camping Les Mélias

– 1 semaine au Portugal

