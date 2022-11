Grand loto Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence Catégories d’évènement: Beaumont-lès-Valence

Grand loto

6, chemin des Fontaines Salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence

6, chemin des Fontaines Salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence Drôme Salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 6, chemin des Fontaines

2022-12-03 19:30:00

Salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 6, chemin des Fontaines

Beaumont-lès-Valence

Drôme Beaumont-lès-Valence EUR 3 3 Il y aura 6 parties primées avec 3 quines par parties plus un gros lot.

Total de 18 quines et 6 gros lots.

Il y aura une partie inversée et une tombola.

Buvette et restauration sur place. +33 6 51 22 14 22 Salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 6, chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence

