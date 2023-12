Panic at Grand Logis Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Panic at Grand Logis Grand Logis Bruz, 24 janvier 2024, Bruz. Panic at Grand Logis 24 et 27 janvier 2024 Grand Logis Gratuit, sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T14:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00 Il reste très peu de temps aux assistants réalisateurs pour finaliser le story board avant l’arrivée de toute l’équipe. Arriverez-vous à réunir tous les indices pour que la dernière scène puisse être tournée à temps ? L’avant-première est prévue avant le samedi 27 Janvier ; on compte sur votre intuition et votre sens de l’observation pour que la soirée soit une réussite !

Départ en enquête toutes les 30 minutes. Dernier départ à 16h30. Durée de 45 mn à 1h30. Grand Logis 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/251-panic-at-grand-logis#date-587 »}] Jeu de piste Cinéma Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35170 Lieu Grand Logis Adresse 10 avenue de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Grand Logis Bruz Latitude 48.021629 Longitude -1.732137 latitude longitude 48.021629;-1.732137

Grand Logis Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/