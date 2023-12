Les aventures de Toupti-Toupti Grand Logis Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Les aventures de Toupti-Toupti

Samedi 16 décembre, 16h00
Grand Logis
Gratuit, sur réservation

Au début, il y a un homme et une femme qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Une vieille vend à la femme la recette pour faire des bébés. Et ça marche ! Trop bien même ! La maison est bientôt envahie d'enfants qui parlent tous en même temps. Allez, du balai ! Il n'en restera qu'un. Un petit garçon si petit que sa maman l'appelle Toupti-Toupti.

Grand Logis
10 avenue de Gaulle
35170 Bruz
Ille-et-Vilaine
Bretagne

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

Conte pour enfant

Age min 5
Age max 99

