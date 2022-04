GRAND LARGUE Pornic, 11 juin 2022, Pornic.

GRAND LARGUE Pornic

2022-06-11 – 2022-06-11

Pornic 44210

Les bateaux accueillent des jeunes en difficulté accompagnés d’éducateurs leur permettant de découvrir un milieu qu’ils ne connaissent pas : le milieu maritime et la navigation.

Le principe est très simple : Chaque skipper prend à son bord, un éducateur et 2 à 3 jeunes. Pour les jeunes, c’est l’occasion de découvrir la voile mais aussi de partager toutes les tâches et les valeurs nécessaires pour le bon fonctionnement de vie collective sur un bateau.

Faire découvrir la navigation aux jeunes.

claudecourgeau@sfr.fr http://www.grandlargue.org/

Les bateaux accueillent des jeunes en difficulté accompagnés d’éducateurs leur permettant de découvrir un milieu qu’ils ne connaissent pas : le milieu maritime et la navigation.

Le principe est très simple : Chaque skipper prend à son bord, un éducateur et 2 à 3 jeunes. Pour les jeunes, c’est l’occasion de découvrir la voile mais aussi de partager toutes les tâches et les valeurs nécessaires pour le bon fonctionnement de vie collective sur un bateau.

Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-25 par