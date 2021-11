Nomeny Salle des fêtes , Nomeny Meurthe-et-Moselle, Nomeny Grand Large Salle des fêtes | Nomeny Nomeny Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nomeny

Grand Large Salle des fêtes | Nomeny, 18 décembre 2021, Nomeny. Grand Large

Salle des fêtes | Nomeny, le samedi 18 décembre à 20:00

Après ces longs mois d’enfermement, venez retrouver le sourire avec MUSE autour d’un petit verre. En première partie, vous pourrez entendre le **Groupe Large**, qui vous emmènera à travers mers et océans dans des sonorités celtiques, festives (& pas que !). Dans une seconde partie, vous pourrez entendre un petit groupe qui fait ses débuts, dans un style plus **Rural Rock**. Buvette et petite restauration sur place, servies par les bénévoles de l’association Muse. Vous pourrez d’hors et déjà réserver vos places par mail.

Entrée 7,00 € (adulte), gratuit moins de 11ans

Concert mêlant musique celtique et rock Salle des fêtes | Nomeny Place Valentin Brocard, 54610 Nomeny Nomeny Ferme des Francs Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nomeny Autres Lieu Salle des fêtes , Nomeny Adresse Place Valentin Brocard, 54610 Nomeny Ville Nomeny lieuville Salle des fêtes , Nomeny Nomeny