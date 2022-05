Grand lancement mollat manga Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Grand lancement mollat manga Librairie Mollat, 7 mai 2022, Bordeaux. Grand lancement mollat manga

Librairie Mollat, le samedi 7 mai à 10:00

Rendez-vous le samedi 7 mai pour l’ouverture de mollat manga situé face à l’arrêt de tramway Gambetta-madd ! – de 10h à 11 h, performance de musiciens du Neko Light Orchestra autour des musiques de film de Miyazaki, le maître de l’animation japonaise (“Princesse Mononoké”, “Le voyage de Chihiro”, etc.) ; – à partir de 15h, défilé cosplay avec la participation de la convention Mandora ; – toute la journée, distribution de goodies offerts par les grands éditeurs de mangas. mollat manga, c’est : – 34 000 volumes qui couvrent tous les genres et tous les âges ; – les séries les plus suivies aux collectors recherchés ; – le conseil des libraires pour découvrir l’univers du manga ou pour guider les passionnés du genre.

Entrée libre.

Rendez-vous le samedi 7 mai pour l’ouverture de mollat manga situé face à l’arrêt de tramway Gambetta-madd ! Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Librairie Mollat Bordeaux Departement Gironde

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Grand lancement mollat manga Librairie Mollat 2022-05-07 was last modified: by Grand lancement mollat manga Librairie Mollat Librairie Mollat 7 mai 2022 bordeaux Librairie Mollat Bordeaux

Bordeaux Gironde