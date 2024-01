DAVID CASTELLO-LOPES GRAND KURSAAL Besancon, vendredi 19 avril 2024.

Il y a des choses dont on décrète qu’elles sont authentiques et d’autres que l’on rejette comme pas authentiques (comme Nabilla).Il y a des gens qui semblent tout de suite sincères et d’autres qui ont l’air de mentir en permanence, même quand ils ne disent rien.Mais alors pourquoi ? D’où ça vient ? Qu’est-ce que les vrais gens ont de plus que vous ? Je vais vous dire.

Tarif : 37.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25