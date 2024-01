VERINO GRAND KURSAAL Besancon, vendredi 29 mars 2024.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Vérino a toujours su qu’il deviendraithumoriste.En janvier 2004, il quitte Nancy pour venir faire ses premiers pas sur scèneà Paris.Entre 2005 et 2009, alors qu’il accumule les succès dans de nombreuxfestivals (Montreux, Montréal, Paris fait sa Comédie…) il écrit et peaufineson premier spectacle, qu’il présentera en 2009 pour plus de 200 dates authéâtre de Dix-Heures.En 2011 tout s’accélère pour Vérino qui apparaît pour la première fois à latélé dans « On n’demande qu’à en rire ». Il devient une figureincontournable de l’émission en imposant son propre style de Stand Up.En plus de sa carrière d’humoriste, on découvre Vérino comédien dans lamini série « Bref. ». Il est Stanley, le boss de Kyan Khojandi chez Telecom3000. Puis, on le retrouve au cinéma où il interprète le rôle de Manuel, lefrère de José Garcia dans « Fonzy » d’Isabelle Doval.En 2013 il se lance le défi de remplir l’Olympia, par lui-même, pour ladernière de son premier spectacle. Il y joue à guichet fermé.En 2014, il présente son 2ème spectacle « Vérino s’installe » au GrandPoint Virgule, puis à Bobino, au Théâtre Antoine et au Grand Rex. Il lepoursuit jusqu’en tournée, et cumule un total de plus de 900représentations, pour s’arrêter en 2020 pour cause de petite pandémiemondiale.En septembre 2014, Vérino crée et présente l’Inglorious Comedy Club :un plateau dans lequel il invite les meilleurs humoristes du moment, qu’ilcontinue de produire et de présenter actuellement.En janvier 2015, il crée un format vidéo inédit sur YouTube, Dis DoncInternet . Tous les vendredis, à la fin de son spectacle, il se met dos aupublic et tourne une vidéo sur l’actualité de la semaine. A ce jour, Dis DoncInternet, c’est plus de 220 vidéos, 150 millions de vues et 455 000 abonnéssur sa chaîne YouTube.Depuis 2021, Verino joue son 3ème spectacle, FOCUS. Après 230 datesentre Paris et 2 tournées d’envergure affichant complet, Verino démarre la3ème saison de FOCUS en confirmant son succès

Tarif : 36.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25