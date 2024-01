LE DOUBS PRINTEMPS DES RESTOS – YVES JAMAIT-VICTORIA SIO-TRIBUTE RENAUD GRAND KURSAAL Besancon, mardi 19 mars 2024.

Cette seconde édition du concert des Restos du Coeur du Doubs est l’évènement caritatif incontournable.Yves JAMAIT, Victoria SIO et Tribute Renaud (et des surprises) se partageront la scène.La coprésentation en reviendra à Mickey Mitch.Ces artistes au grand coeur se succèderont pour la soirée musicale, festive et bienveillante.Avec le public, la solidarité et le partage iront au profit des personnes aidées et soutenues par les Restos du Coeur du Doubs

Tarif : 19.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25