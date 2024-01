MICHEL BOUJENAH GRAND KURSAAL Besancon, 24 février 2024, Besancon.

Le théâtre est à la fois éphémère et éternel. J’ai, il y a bien longtemps, j’ai écris une phrase qui pourrait être mon blason : « Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer on sera éternel »Alors j’ai décidé de dire adieux à ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot, Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois héros d’une aventure où ce qu’ils doivent sauver c’est la mémoire. Ils sont drôles et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la génération de mon père. Bien avant internet et le reste ils s’inquiétait de savoir si on se souviendrait d’eux, dans deux ou trois générations. Ils disent souvent :- « Dans deux ou trois générations Les magnifiques ? Les magnifiques?… Ce n’est pas une marque de fromage ? »Le décalage entre eux et leurs petits enfants est tel qu’ils sont sûr qu’ils vont disparaître. Mais c’est sans compter sur le bon dieu qui viendra à leur secours.Alors à travers le rire et l’humour qui les caractérise ils vont se battre et bien sur gagner.« On ne peut pas savoir où on va si l’on oublie d’où on vient »Alors ce sont des héros à la hauteur de Spartacus ou de Skywalker ou de Ulysse.Bien sûr c’est une nouvelle version remplie de nouvelles choses tout simplement parce que les temps changent. EN puis arrive peut-être la plus belle des magnifiques : « SIMONE BOUTBOUL » Elle va parler avec ses petits et ses arrières petits enfants du monde d’aujourd’hui.Bien vous vous posez la question : « Mais est-ce que c’est drôle ? »Venez et vous verrez. Je vous embrasse tous.MICHEL BOUJENAH

Tarif : 35.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25