Grand Karaoke Salle S. Signoret – Hotel de ville Livron-sur-drome _Drôme Livron-sur-Drôme, samedi 2 mars 2024.

Grand Karaoke Salle S. Signoret – Hotel de ville Livron-sur-drome _Drôme Livron-sur-Drôme Samedi 2 mars, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-02 18:00

Fin : 2024-03-02 18:30

Faite apprécier votre voix et vos chansons Samedi 2 mars, 18h00 1

Vous aimez chanter seul, en famille, entre amis ? Venez chanter lors de notre soirée Karaoké. Niveau animation, Pauline et Alex vous feront profiter de leurs savoir-faire et de leurs immense sélection de titres.

Côté petites faims : Notre assiette campagnarde + dessert : 12 € – Gateaux

Coté Boisson : Bouteille côte du Rhône – Buvette

Réservation table conseillée Christian au 06 19 96 97 87

Salle S. Signoret – Hotel de ville Livron-sur-drome _Drôme Livron-sur-drome Livron-sur-Drôme 26250 Drôme