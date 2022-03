Grand Kahoot! Francophone Sardaigne Institut Français Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa), 18 mars 2022, Palerme.

Élèves de Sardaigne, lycéens et collégiens, à vos téléphones portables : pour fêter la francophonie cette année, nous expérimentons pour la première fois un grand Kahoot! régional. **De quoi s’agit-il?** D’un quiz dédié à la francophonie dans le monde. **Pourquoi?** Pour découvrir et mieux connaître cette réalité linguistique et culturelle – en s’amusant. **Quand?** Le quiz sera ouvert du 18 au 26 mars. Il est possible de jouer n’importe quand, même en dehors des heures de classe. **Comment?** Il suffit d’un ordinateur ou d’un téléphone avec connexion internet. **Étape 1:** se préparer et s’informer, via [le site de l’OIF](https://www.francophonie.org/), les brèves vidéos [“L’OIF en un coup d’œil”](https://youtu.be/flFxqidBeSU) et [“Le français dans le monde”](https://youtu.be/46HFrpkKJ-g). **Étape 2:** s’inscrire, via un formulaire, pour choisir un nom d’utilisateur individuel: * [modulo iscrizione scuole medie](https://forms.gle/xusqsm5bgFttZH6v7) * [modulo iscrizione scuole superiori](https://forms.gle/JDRjQpW5oB1JrEGM8) **Étape 3:** cliquer… et jouer via un lien vers le Kahoot!. [**Grand Kahoot! Francophone Sardaigne COLLÈGE**](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fkahoot.it%2Fchallenge%2F01721139%3Fchallenge-id%3D8edb1ded-da49-41d3-bff9-1ff732a94edf_1647556738012&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw11fq89K06HimpfY85KCon0) [**Grand Kahoot! Francophone Sardaigne LYCÉE**](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fkahoot.it%2Fchallenge%2F01908261%3Fchallenge-id%3D8edb1ded-da49-41d3-bff9-1ff732a94edf_1647557207059&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2Qk-YcZ87IwXo1nO78MS1Y) Des questions avec réponses à choix multiples – en italien pour les collégiens, en français pour les lycéens – vous seront posées. La pertinence et le temps de la réponse permettront d’établir un classement à la fin de l’opération. Amusez-vous bien!

Gratuit sur inscription / Réservé au public scolaire (collèges et lycées)

Pour fêter la francophonie en Sardaigne, tous les élèves apprenant le français sont invités à jouer à un Kahoot! dédié à la francophonie.

Institut Français Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa) 4, Via Paolo Gili, 90138, Palermo Palerme V Circoscrizione Palerme



