Retour de la Vapeur Grand Juscop Pellevoisin, 5 août 2023, Pellevoisin.

Pellevoisin,Indre

Après la pause COVID, le Retour de la Vapeur porte bien son nom cette année….. Le focus est posé par cette 5ème édition sur la marque John DEERE avec l’exposition du plus grand rassemblement national de cette marque. Restera aussi au programme l’exposition d’autres marques de matériels anciens..

Samedi 2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-06 . 3 EUR.

Grand Juscop

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire



After the COVID break, the Retour de la Vapeur lives up to its name this year? The focus of this 5th edition is on the John DEERE brand, with the exhibition of the largest national gathering of this brand. Other brands of vintage equipment will also be on show.

Tras la pausa de COVID, el Retour de la Vapeur hace honor a su nombre este año? Esta 5ª edición se centra en la marca John DEERE, con la exposición de la mayor concentración nacional de esta marca. También se expondrán otras marcas de equipos antiguos.

Nach der COVID-Pause trägt die Rückkehr des Dampfes in diesem Jahr ihren Namen zu Recht? Der Schwerpunkt dieser fünften Ausgabe liegt auf der Marke John DEERE mit der Ausstellung des größten nationalen Treffens dieser Marke. Auf dem Programm steht auch die Ausstellung anderer Marken von Oldtimer-Maschinen.

Mise à jour le 2023-06-28 par ADT INDRE