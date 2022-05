Grand jeu nature “Clued’eau”

Grand jeu nature “Clued’eau”, 14 août 2022, . Grand jeu nature “Clued’eau”

2022-08-14 – 2022-08-14 Nous vous proposons un clued’eau géant en pleine nature. Formez une équipe en famille ou entre amis pour résoudre l’énigme des basses eaux. À la nuit tombée

De 19h30 à 22h30, RDV au parking des Basses eaux. Maximum 14 équipes.

Animation gratuite. Prévoir des chaussures de randonnée et une lampe de poche.

