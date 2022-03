Grand Jeu les Douaniers et les Contrebandiers Les Près du Hem Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Grand Jeu les Douaniers et les Contrebandiers

le samedi 26 mars à 14:00

Choisissez votre camp, brigands en herbe ou douaniers novices, venez rejouer cet éternel duo d’adversaires à travers des jeux qui vous feront arpenter activement ce terrain où se cacher est la norme, s’embusquer est la règle… Grand air garanti ! Pas de taxes sur la bonne humeur

Gratuit mais sur inscription nécessaire

Nous vous donnons rendez-vous aux Près du Hem, grand parc urbain au coeur d’Armentières. Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T16:00:00

