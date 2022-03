Grand jeu Jardin des plantes Les Capellans Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Jardin des plantes Les Capellans, le samedi 4 juin à 15:00

Au moyen d’un jeu coopératif menée par Sandrine Bienfait de L’association Eveil – Rando, les parents et enfants âgés entre 5 – 12 ans découvriront les conséquences du changement climatique sur la planète. Un jeu d’identification des arbres et végétaux emblématiques du jardin nous permettra de découvrir la grande diversité végétale du jardin des plantes de Saint-Cyprien. Nous aborderons la thématique de l’eau et de sa gestion en période de forte sécheresse. Nous récolterons feuilles, graines et fleurs afin de confectionner un herbier.

Un jeu coopératif pour découvrir les conséquences du changement climatique sur la planète. Jardin des plantes Les Capellans rue Verdi, Saint-Cyprien, Pyrénées Orientales, Occitanie Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

