grand jeu immersif tout public “Lille m’appartient !” – Enquête sur un mystérieux héritage Métropole Lilloise Lille, samedi 9 novembre 2024.

“Lille m’appartient !” Enquête sur un mystérieux héritageGrand jeu immersif dans les rues de Lille proposé par l’ESJ Lille dans le cadre de son centenaire.

Grand jeu immersif dans les rues de Lille proposé par l’ESJ Lille dans le cadre de son centenaire.

Enquête tout public en équipe libre

Gratuit – 13h30 – 17h30

Pour participer au grand jeu, l’équipe devra posséder un smartphone et télécharger l’application du grand jeu. Les indices sont à collecter sur une dizaine de lieux.

Inscription : [https://forms.gle/TssMpFrSmqMrd71P7](https://forms.gle/TssMpFrSmqMrd71P7)

Possibilité de s’inscrire seul(e) et de constituer une équipe sur place.

La Voix du Nord, 20 minutes Lille, Vozer, La Gazette de Lille, Nord Éclair et bien d’autres : tous les médias de la capitale des Flandres sont en passe d’être rachetés et fusionnés en un média unique. Alors que toutes les rédactions locales sont réunies par leur futur propriétaire pour une dernière mission qui doit les départager, une incroyable dépêche tombe, qui pourrait bien ébranler l’avenir de Lille mais aussi son passé…

En équipes libres, incarnez l’une de ces rédactions locales et arpentez les mystères de la ville : de l’Opéra à l’ESJ Lille, des amphithéâtres de Sciences Po Lille à la scène du Spotlight, les rues pavées de la capitale des Flandres n’auront plus de secrets pour vous, pas plus que les méthodes de journalisme d’investigation ! Mais parviendrez-vous à découvrir la vérité et à la faire paraître ?

Pour le savoir, rendez-vous le samedi 09/11 à 13h30 à Sciences Po Lille pour le départ du jeu ! (durée : 4h).

Avec le soutien de la ville de Lille. Cofinancements Europe, Région, Etat. Organisé par l’ESJ Lille et Black Society.

Début : 2024-11-09T13:30:00.000+01:00

Fin : 2024-11-09T17:30:00.000+01:00

https://forms.gle/TssMpFrSmqMrd71P7

