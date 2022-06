GRAND JEU HALLOWEEN AUX JARDINS, 29 octobre 2022, .

GRAND JEU HALLOWEEN AUX JARDINS

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

EUR 4 Grand jeu Halloween pour tous. Partez à la découverte de la légende des Renaudies. Des surprises vous attendent !!!

Profitez-en pour venir avec votre plus « monstrueux » déguisement, enfant comme adulte !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Cette fois-ci, notre Sorcière des Jardins est vraiment très embêtée… On pourrait même dire qu’elle est complètement désarmée…La tête dans la lune, elle a égaré sa baguette magique !!! Elle a cherché, de droite à gauche, du Nord au Sud et même d’ Est en Ouest… RIEN !!! Pas l’ombre du bout de sa très chère baguette, essentielle à son quotidien !

Le désarroi la guette… Et comme sa mémoire vacille…Elle fait appel à vous jeunes sorcières et sorciers, vous qui l’avez si bien aidé l’année passée quand il a fallu retrouver son chat Sakura ! Elle a confiance en vous et même si son air est souvent mal aimable, elle vous en sera extrêmement reconnaissante…

Durée du jeu 1h à 1h30 avec des départs à 14h30,15h00, 15h30 et 16h.

Réservation conseillée au 02 43 08 02 08.

Marché de citrouilles et décors dans les jardins.

Les jardins fêtent Halloween

+33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

