Grand jeu familial organisé par le CPIE permettant de découvrir le jardin de la Villa Thuret et de connaître différentes plantes aux vertus médicinales (sous la surveillance des parents). Grand jeu familial organisé par le CPIE Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

