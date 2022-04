GRAND JEU : ENQUÊTE À PLUME Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49570

Mauges-sur-Loire

GRAND JEU : ENQUÊTE À PLUME Mauges-sur-Loire, 25 juin 2022, Mauges-sur-Loire. GRAND JEU : ENQUÊTE À PLUME CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

2022-06-25 – 2022-06-25 CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 5 EUR Jumelles autour du cou vous partirez en observation dans le parc pour tenter d’apercevoir les oiseaux emblématiques de Loire ! Mais quel secret cachent-ils ? Chacun d’entre eux porte des indices pour vous guider dans votre quête. Enquête à plume contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://caploire.fr/ Jumelles autour du cou vous partirez en observation dans le parc pour tenter d’apercevoir les oiseaux emblématiques de Loire ! Mais quel secret cachent-ils ? Chacun d’entre eux porte des indices pour vous guider dans votre quête. CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: 49570, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse CAP LOIRE 20 Rue d'Anjou Ville Mauges-sur-Loire lieuville CAP LOIRE 20 Rue d'Anjou Mauges-sur-Loire Departement 49570

Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

GRAND JEU : ENQUÊTE À PLUME Mauges-sur-Loire 2022-06-25 was last modified: by GRAND JEU : ENQUÊTE À PLUME Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 25 juin 2022 49570 Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49570