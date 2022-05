Grand jeu de stratégie – “A la conquête du Monde” Chivres-Val Chivres-Val Catégories d’évènement: Aisne

Chivres-Val

Grand jeu de stratégie – “A la conquête du Monde” Chivres-Val, 17 septembre 2022, Chivres-Val. Grand jeu de stratégie – “A la conquête du Monde” Chivres-Val

2022-09-17 17:30:00 – 2022-09-17

Chivres-Val Aisne 12 12 Grand jeu de stratégie en équipe

coupaville

« A la conquête du Monde »

6 armées vont se livrer bataille pour conquérir le monde !

Emparez-vous des territoires de vos ennemis en faisant preuve de stratégie : définissez les missions de vos troupes, attaquez les soldats adverses, assurez vos défenses et fourbissez vos armes (habileté, bataille, hasard… sans aucune violence).

Deviendrez-vous les Maître du Monde ?

Un jeu d’enquête grandeur nature à partir de 9-10 ans, réservation obligatoire.

Tarif : 12 € par personne Grand jeu de stratégie en équipe

coupaville

« A la conquête du Monde »

6 armées vont se livrer bataille pour conquérir le monde !

Emparez-vous des territoires de vos ennemis en faisant preuve de stratégie : définissez les missions de vos troupes, attaquez les soldats adverses, assurez vos défenses et fourbissez vos armes (habileté, bataille, hasard… sans aucune violence).

Deviendrez-vous les Maître du Monde ?

Un jeu d’enquête grandeur nature à partir de 9-10 ans, réservation obligatoire.

Tarif : 12 € par personne Grand jeu de stratégie en équipe

coupaville

« A la conquête du Monde »

6 armées vont se livrer bataille pour conquérir le monde !

Emparez-vous des territoires de vos ennemis en faisant preuve de stratégie : définissez les missions de vos troupes, attaquez les soldats adverses, assurez vos défenses et fourbissez vos armes (habileté, bataille, hasard… sans aucune violence).

Deviendrez-vous les Maître du Monde ?

Un jeu d’enquête grandeur nature à partir de 9-10 ans, réservation obligatoire.

Tarif : 12 € par personne Fdc

Chivres-Val

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chivres-Val Autres Lieu Chivres-Val Adresse Ville Chivres-Val lieuville Chivres-Val Departement Aisne

Chivres-Val Chivres-Val Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chivres-val/

Grand jeu de stratégie – “A la conquête du Monde” Chivres-Val 2022-09-17 was last modified: by Grand jeu de stratégie – “A la conquête du Monde” Chivres-Val Chivres-Val 17 septembre 2022 Aisne Chivres-Val

Chivres-Val Aisne