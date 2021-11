Grand jeu de piste Hôtel de Ville, 4 décembre 2021, Versailles.

Grand jeu de piste

Hôtel de Ville, le samedi 4 décembre à 10:30

En famille ou entre amis, de 7 à 77 ans, composez votre équipe pour tenter de résoudre les différentes énigmes qui se cachent à Versailles et dans les commerces de la ville. A l’aide de votre carnet de détective, baladez-vous en autonomie et cherchez le maximum d’indices autour de vous. De nombreux lots, offerts par les commerçants de la ville, seront distribués aux équipes gagnantes. Bonne chance à tous ! Rendez-vous le 4 décembre à 10h30 devant l’Hôtel de Ville pour la distribution des carnets et le coup d’envoi du jeu. Inscription obligatoire avant le 1er décembre sur [commerce@versailles.fr](mailto:commerce@versailles.fr) (un nom d’équipe, le nombre de participants ainsi que le nom des joueurs sont à préciser lors de l’inscription)

Inscription gratuite et obligatoire sur commerce@versailles.fr

Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T17:00:00