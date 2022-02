Grand jeu de piste en famille ? Saint-Germain-de-Livet, 3 novembre 2022, Saint-Germain-de-Livet.

Grand jeu de piste en famille ? D 268 Château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet

2022-11-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-03 16:00:00 16:00:00 D 268 Château de Saint-Germain-de-Livet

Saint-Germain-de-Livet Calvados Saint-Germain-de-Livet

A l’occasion d’un jeu de piste ludique et familial, venez découvrir le parc du château de Saint-Germain-de-Livet. Munis d’une carte vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mystères du site. Un peu de jugeote, des yeux de lynx et beaucoup de bonne humeur, vous permettront de regagner la ligne d’arrivée.

A l’occasion d’un jeu de piste ludique et familial, venez découvrir le parc du château de Saint-Germain-de-Livet. Munis d’une carte vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mystères du site. Un peu de jugeote, des yeux de lynx…

A l’occasion d’un jeu de piste ludique et familial, venez découvrir le parc du château de Saint-Germain-de-Livet. Munis d’une carte vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mystères du site. Un peu de jugeote, des yeux de lynx et beaucoup de bonne humeur, vous permettront de regagner la ligne d’arrivée.

D 268 Château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet

dernière mise à jour : 2022-02-08 par