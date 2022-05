Grand jeu de piste en centre-ville d’Amiens Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Grand jeu de piste en centre-ville d'Amiens Amiens, 14 mai 2022, Amiens.

2022-05-14 – 2022-05-14

Amiens Somme ALERTE ROUGE : Les jours de Jules Verne sont comptés ! 14 Mai 1904, Amiens…

Alors que le printemps pointe le bout de son nez et que les beaux jours commencent à arriver sur notre belle ville d’Amiens, Jules Verne est soudainement pris d’une terrible crise cardiaque due à un empoisonnement . Ces jours sont comptés. Que s’est-il passé ?

Qu’aurait trouvé Jules Verne qui aurait bien pu lui coûter la vie ?

La ville d’Amiens cacherait-elle un lourd secret ?

Qui est derrière ce drame ? Alors, réservez votre après-midi du samedi 14 mai 2022 et venez vous glisser dans la peau d’un inspecteur(rice) à partir de 14h. Préparez vos loupes, vos blocs notes et embarquez dans un voyage temporel qui réservera bien des surprises .

Attention : le jeu aura lieu dans le centre ville d’Amiens, ça sera donc à vous de découvrir le lieu de rendez-vous ! Ne paniquez pas, l’inspecteur vous transmettra toutes les informations en temps voulu, restez donc à l’affût. Inscription : https://www.helloasso.com/…/voyage-au-centre-d-amiens Tarifs :

* Tarif : 7€ / personne

* Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. L’intégralité des fonds récoltés seront reversés à l’association Les Fées Sourires. Cette association qui améliore la qualité de vie des enfants hospitalisés et de leur famille, en leur offrant un environnement agréable, en achetant de nouveaux jeux et en permettant à des intervenants de réaliser diverses activités au sein des services. ALERTE ROUGE : Les jours de Jules Verne sont comptés ! 14 Mai 1904, Amiens…

