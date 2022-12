Grand jeu de Piste de Noël Arès, 17 décembre 2022, Arès OT Arès Arès.

Grand jeu de Piste de Noël

Médiathèque Arès Gironde

2022-12-17 – 2022-12-17

Arès

Gironde

Arès Gironde

Grand Jeu de piste de Noël.

Le Père Noël a disparu… Aide Marcel le Bonhomme de Neige à le retrouver pour sauver Noël et découvre comment cela s’est produit!

Carnet de jeu disponible à l’Office de Tourisme à partir du 17 décembre, ou en téléchargement dans la rubrique « Brochure » à partir du 16 décembre.

Jeu de piste possible pour les petits et les grands.

Deux carnets de jeu différents : un carnet de jeu pour les moins de 5 ans et un autre carnet pour les 5 ans et plus. (indices différents)

Libre et gratuit.

L’UCA propose un jeu en suivant, où des cadeaux sont à retrouver chez les commerçants d’Arès ! Retrouve-les pour avoir une chance d’être tiré au sort et gagner de beaux cadeaux !

+33 5 56 60 18 07 Office de Tourisme

Office de tourisme d’Arès

Arès

