Grand jeu de piste de l’Ecolieu Padus Plouarzel, vendredi 30 août 2024.

Au cours d’un jeu de piste, explorez la nature environnante grâce à vos sens. Enigmes, épreuves et mini jeux vous permettront d’en savoir plus sur les végétaux et les animaux de l’Ecolieu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 14:30:00

fin : 2024-08-30 16:00:00

Ecolieu Padus

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne

