2 créneaux possibles : 13h30-15h30 et 16h-18h

Tarifs :

Tarifs :

– chasse aux œufs : 5 € par enfants (gratuit pour les accompagnants)

– balade à poneys : 5 €

Places limitées : réservations fortement conseillées : 05 55 98 99 27 Cette année, pour la traditionnelle chasse aux œufs, organisée dans le parc du château de Pompadour, pas besoin de panier, un simple stylo suffira.

Le jeu se fait en famille ou en équipe, et implique les petits comme les grands. Des proverbes ou citations sont à reformuler avec des mots manquants. Pour cela, les petits chasseurs d’œufs auront surement besoin de l’aide des plus grands.

Chaque monde sera identifiable par une couleur. La citation ou le proverbe correspondant sera de la même couleur.

Le parc du château, morcelé en 5 mondes, sera jonché de plusieurs centaines d’œufs.

Inspecte tous ceux que tu auras trouvés. Sur certains d’entre eux figure une lettre de couleur que tu devras reporter, sur ton livret de jeu.

Pense à reposer l’œuf au même endroit, pour que les copains(ines) puissent jouer à leur tour.

Une fois que tu as trouvé toutes les lettres, sur ton livret, reformule les proverbes ou citations auxquels ils manquent des mots.

Quand tu es sur de toi, retourne à la tente rouge, située près de l’accueil, pour y proposer tes réponses.

A vous de jouer afin de remporter une récompense chocolatée, bien méritée, pour votre petit chasseur. Avec la participation de petits animaux de la ferme et de nombreux personnages pour vous aider dans vos recherches. Balade à poney possible, autour du château (sur réservation : 05 55 98 99 27) 2 créneaux possibles : 13h30-15h30 et 16h-18h

Places limitées : réservations fortement conseillées : 05 55 98 99 27

