Grand jeu de Pâques Boutique Le Secret des Sorciers Aix-en-Provence, lundi 25 mars 2024.

Un sort a été lancé sur la boutique !! Des Œufs d’Or mystérieux sont apparus ! Aidez-nous à trouver la formule de l’Antisort pour les faire disparaître.

Pour trouver la formule, ouvrez grand vos yeux et levez la tête ! Parmi tous les Œufs d’Or présents dans la boutique, six d’entre

eux détiennent un indice une lettre !! Lorsque vous avez trouvé la formule de l’Antisort, venez voir un de nos sorciers et prononcez la !

Si celle-ci a fonctionné, pour vous remercier de votre grande aide, nous vous offrons 10% de réduction sur votre panier ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 10:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

Boutique Le Secret des Sorciers 2 rue de l’Annonciade

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.lesecretdessorciers@orange.fr

