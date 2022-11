Grand jeu de Noël des artisans et commerçants de La Petite Pierre

Grand jeu de Noël des artisans et commerçants de La Petite Pierre, 25 novembre 2022, . Grand jeu de Noël des artisans et commerçants de La Petite Pierre



2022-11-25 – 2022-12-27 0 EUR Noël en Alsace, c’est aussi à La Petite Pierre ! Venez préparez vos fêtes de fin d’années à La Petite Pierre. Les artisans-commerçants vous proposent de nombreuses idées cadeaux et des produits de qualité pour vos repas de fêtes. Tentez de gagner des soirées d’exceptions dans nos restaurants en participant au jeu gratuit sans obligation d’achat. Rendez-vous dans les commerces participants pour déposer votre bulletin de participation. Le tirage au sort se fera lors du traditionnel marché du réveillon les 26 et 27 décembre. Pour en savoir plus et connaitre les horaires d’ouverture, rdv sur la page Facebook : Association des artisans-commerçants de La Petite Pierre

Noël à La Petite Pierre : du 25 novembre au 27 décembre ! Noël en Alsace, c’est aussi à La Petite Pierre ! Préparez vos fêtes de fin d’années à La Petite Pierre et tentez de gagner des soirées d’exceptions dans nos restaurants en participant à notre jeu gratuit sans obligation d’achat. Rendez-vous dans les commerces participants pour jouer ! dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville