Grand jeu « A l’assaut de la forteresse » Place du Gers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Grand jeu « A l’assaut de la forteresse » Place du Gers, 4 mars 2022, Colomiers. Grand jeu « A l’assaut de la forteresse »

Place du Gers, le vendredi 4 mars à 14:00

Petits et grands, venez partager un après-midi en famille autour d’un grand jeu sur la place du Gers. **Renseignements : **05 61 15 31 86 mc-val-aran@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– 14h-17h30 **Détails sur le lieu**: Place du Gers Petits et grands, venez partager un après-midi en famille autour d’un grand jeu sur la place du Gers. **Renseignements : **05 61 15 31 86 mc-val-aran@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programm Place du Gers Place du Gers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Place du Gers Adresse Place du Gers Ville Colomiers lieuville Place du Gers Colomiers Departement Haute-Garonne

Place du Gers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Grand jeu « A l’assaut de la forteresse » Place du Gers 2022-03-04 was last modified: by Grand jeu « A l’assaut de la forteresse » Place du Gers Place du Gers 4 mars 2022 COLOMIERS Place du Gers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne