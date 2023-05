Visite commentée Grand jardin du Théâtre des Minuits, 3 juin 2023, La Neuville-sur-Essonne.

Visite commentée Samedi 3 juin, 19h30 Grand jardin du Théâtre des Minuits Tarif plein pour la soirée : 22€ ; Tarif réduit pour la soirée : 11€

Rendez-vous pour une visite guidée du Grand Jardin du Théâtre des Minuits. Un concert sera proposé à la suite de la visite.

Grand jardin du Théâtre des Minuits Ruelle des Barrières, 45390 La Neuville-sur-Essonne La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 39 18 11 http://www.theatredesminuits.com [{« type »: « phone », « value »: « 0238391811 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@theatredesminuits.com »}] Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits est le jardin d’un lieu de création artistique permanent. Ouvert toute l’année à la visite, il propose au visiteur une réflexion sur ce qu’est le processus de création, son rapport à la volonté du créateur, et son rapport au hasard. Jardin d’un théâtre, il propose de multiples levers de rideaux. Il s’organise pour offrir des espaces aux spectacles et aux expositions. Vous y découvrirez une roseraie plantée par André Eve, un hectare de jardin dit « en mouvement », les ruines d’un Château des XIIIe et XVe siècles, une diversité incroyable de la faune et de la flore. par la ruelle des Barrières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T19:30:00+02:00 – 2023-06-03T20:30:00+02:00

DR