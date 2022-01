Grand Hotel Roi René – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Grand Hotel Roi René – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence. Grand Hotel Roi René – Menu de la Saint-Valentin Grand Hotel Roi René Aix-en-Provence – MGallery by Sofitel 24 Boulevard Du Roi René Aix-en-Provence

2022-02-14 19:00:00 – 2022-02-14 Grand Hotel Roi René Aix-en-Provence – MGallery by Sofitel 24 Boulevard Du Roi René

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 80 80 // Menu //



Mise en bouche :

● Velouté de butternut aux éclats de châtaigne et foie gras poêlé

Saint Amour, AOP Louis Tête

************************************

Entrée :

● Sabayon de St Jacques au champagne, fondue de poireaux aux saveurs de truffe

Sancerre blanc, Le MD de Bourgeois, Henri Bourgeois

************************************

Plat :

● Filet de turbot, mousseline de carottes jaunes à la badiane, jeunes carottes rôties au miel

Luberon, Château La Verrerie blanc, Hautes Collines

************************************

Dessert :

● Coeur de tuiles croustillantes à la framboise, crème légère à la vanille

Coupe de champagne Heidsieck, Monopole Blue Top

************************************

Mignardises au chocolat Profitez d'un repas romantique pour 2 personnes au Grand Hotel Roi René le soir de la Saint-Valentin. h1169@accor.com +33 4 42 37 61 00



Grand Hotel Roi René Aix-en-Provence – MGallery by Sofitel 24 Boulevard Du Roi René

