Repas du nouvel an à l’Intercontinental Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Repas du nouvel an à l’Intercontinental Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux, 31 décembre 2023 17:00, Bordeaux. Repas du nouvel an à l’Intercontinental Dimanche 31 décembre, 18h00 Grand Hôtel Intercontinental Tarif : 215 € par personne. Rejoignez les équipe du restaurant Le Bordeaux à l’Intercontinental le soir de la Saint-Sylvestre.

Un véritable festin de terroir en cinq actes attend les gourmands. Au menu Amuse-bouche : oeuf caviar de la maison Sturia

oeuf caviar de la maison Sturia Entrées : Foie gras « guakiwi », jus acidulé et brioche OU Saint-Jacques snackées, espuma Mont-d’Or et truffe

Foie gras « guakiwi », jus acidulé et brioche OU Saint-Jacques snackées, espuma Mont-d’Or et truffe Plats : Saint-Pierre risotto à la truffe, émulsion de coquillages OU Quasi de veau légumes de saison, jus corsé à la truffe

Saint-Pierre risotto à la truffe, émulsion de coquillages OU Quasi de veau légumes de saison, jus corsé à la truffe Fromages affinés

Desserts : fraicheur exotique, coco, mangue et fruit de la passion Grand Hôtel Intercontinental 2-5, Place de la Comédie – 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.document-en-ligne.fr/GrandHotelBordeaux/BrochureDeNoel-2024/#p=12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00 repas menu Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33000 Lieu Grand Hôtel Intercontinental Adresse 2-5, Place de la Comédie - 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Latitude 44.842873 Longitude -0.574592 latitude longitude 44.842873;-0.574592

Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/