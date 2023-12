Le traditionnel Brunch de Noël à l’Intercontinental Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le traditionnel Brunch de Noël à l’Intercontinental Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux, 25 décembre 2023 08:00, Bordeaux. Le traditionnel Brunch de Noël à l’Intercontinental 25 décembre 2023 et 1 janvier 2024 Grand Hôtel Intercontinental Tarifs : 125 € / enfants – 35 €. Sur réservation. Plongez dans l’atmosphère magique des fêtes au restaurant Le Bordeaux. Notre brunch exceptionnel combine une musique live envoûtante, un buffet gourmand et des délices pétillants.

L’ambiance musicale chaleureuse vous accompagnera tout au long de votre expérience, tandis que notre buffet festif régalera vos papilles avec une sélection de mets délicieux, des plats raffinés et des douceurs sucrées. Pour couronner le tout, la cuvée de champagne Barons de Rothschild vous est proposée, pour trinquer à la joie des fêtes avec élégance. Infos pratiques Offre valable le 25 décembre 2023 & le 1er janvier 2024

Gratuit pour les -4 ans

Musique live Grand Hôtel Intercontinental 2-5, Place de la Comédie – 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « restaurants.bordeaux@ic-bordeaux.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-25T09:00:00+01:00 – 2023-12-25T16:00:00+01:00

