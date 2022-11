Un Noël plein de saveurs à l’InterContinental Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Un Noël plein de saveurs à l’InterContinental Grand Hôtel Intercontinental, 1 décembre 2022, Bordeaux. Un Noël plein de saveurs à l’InterContinental 1 – 31 décembre Grand Hôtel Intercontinental

Cette année, l’InterContinental Bordeaux – Le Grand Hôtel vous invite à éveiller tous vos sens pour célébrer les fêtes de Noël ! Grand Hôtel Intercontinental 2-5, Place de la Comédie – 33000 BORDEAUX Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Profitez d’expériences gourmandes et d’évènements grandioses tout au long de la saison hivernale pour se retrouver, profiter et rêver. Un hommage au travail d’orfèvre qui vous transporte dans un univers féérique où chaque détail est travaillé pour vivre une fin d’année mémorable. Chococktail Rien de tel qu’un délicieux cocktail au chocolat en cette période de fin d’année. Partagez un instant réconfortant au bar d’hiver l’Orangerie autour d’une offre gourmande. Du 1er au 31 décembre 2022

De 15h à 18h Afternoon Crêpes L’Afternoon Crêpes se veut être le rendez-vous immanquable des plus gourmands. Au sein de notre bar d’hiver l’Orangerie, vous partagerez un instant de douceur autour d’une sélection de crêpes réalisées par l’équipe de pâtisserie. Les 3, 4, 10, 11 puis du 17 au 31 décembre 2022

De 15h à 18h

A partir de 6 € par personne. L’Apéro de la Saint-Sylvestre Le bar d’hiver l’Orangerie accueille ses hôtes dans une ambiance festive autour d’une soirée cocktails pour préparer le passage à la nouvelle année. Le 31 décembre 2022

De 18h à 22h L’After 8 – Nouvel An Pour terminer l’année, le bar d’hiver l’Orangerie entraîne ses convives dans une ambiance Dj set dans un écrin de lumière, avec au programme la garantie d’une soirée d’exception. Le 31 décembre 2022

De 23h à 4h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T15:00:00+01:00

2022-12-31T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand Hôtel Intercontinental Adresse 2-5, Place de la Comédie - 33000 BORDEAUX Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Grand Hôtel Intercontinental Bordeaux Departement Gironde

