Visite guidée d’un monument emblématique de la villégiature à Pau Grand hôtel Gassion (l’ancien) Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Visite guidée d’un monument emblématique de la villégiature à Pau 16 et 17 septembre Grand hôtel Gassion (l’ancien) Gratuit. Sur inscription. Durée du quizz : 2h. Point de rendez-vous : 1 rue Gontaut Biron.

Visitez le grand hôtel Gassion, monument emblématique de la villégiature à Pau, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. La visite comprend une découverte des parties communes (hall et cages d’escalier, sous-sol). Participez à un quiz sur le Pau Golf Club.

Cet événement est proposé par C. Barrow (Guide Epicurieuse), guide conférencière.

Grand hôtel Gassion (l’ancien) 1 rue Gontaut Biron, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 27 58 https://guidepicurieuse.fr/2020/06/10/grand-hotel-gassion-lancien/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] Le grand hôtel Gassion témoigne d’un tourisme cosmopolite et luxueux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Entrez dans cet immeuble emblématique et découvrez ses « coulisses » avec une expérience unique et frissonnant : les chaudières plongés dans un silence de plomb sont aujourd’hui un insolite monument oxydé.

Voguez dans le passé riche et audacieux d’un Pau qui a tout misé pour satisfaire le touriste exigeant. Laissez-vous bercer d’anecdotes insolites.

Le petit « plus » saura être apprécié comme un immense trésor : les couverts, plats en métal argentés exposés qui, comme des reliques découverts 150 ans plus tard sont témoins palpables de l’obsolète passé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

©Caroline Barrow_Guide Epicurieuse