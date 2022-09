Déambulation urbaine Grand Hôtel-Dieu, 13 octobre 2022, Lyon.

Déambulation urbaine 14 – 16 octobre Grand Hôtel-Dieu

Déambulation libre

Journées nationales de l’architecture

Grand Hôtel-Dieu 1 Pl. de l’Hôpital, 69002 Lyon Bellecour Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://goo.gl/maps/sw1toFfdnvVdwYQe8 »}]

Dessiner une ville où il fait bon de vivre ensemble ? C’est la mission principale de l’architecte – concepteur. Plus qu’un simple objectif c’est une responsabilité complexe, qui aujourd’hui plus que jamais nous touche tous individuellement.

La santé n’est pas qu’une affaire de spécialiste, de génétique ou de médecine. Notre cadre de vie est sous influence directe de plans d’urbanismes, de qualité des constructions, des matériaux, des gabarits de nos immeubles communs quel qu’en soit le programme.

Pour mieux comprendre ces enjeux, qui ne relèvent pas uniquement de la pensée conceptuelle mais qui sont ancrés in fine dans le réel de notre quotidien de citadin, nous vous invitons à déambuler dans la ville avec nous. Observer les rues, les perspectives, les bâtiments, la nature en ville… sont les moyens pédagogiques d’accéder à une meilleure connaissance de l’histoire de notre cadre bâti.

Trois itinéraires vous sont proposés à Lyon, Paris et Nantes, pour explorer la qualité de nos villes au regard de notre santé collective. AIA Life Designers a pour credo l’urbanisme favorable à la santé* depuis plus de 10 ans. Cette exploration qui mêle architectures patrimoniales, modernes et contemporaines, vous permettra de découvrir aussi certains de nos projets emblématiques et peut-être de trouver des réponses à une question à la fois simple et complexe que tente de résoudre l’architecte sur tous ses projets : Comment conçoit-on une ville favorable à la santé ?

Regardez autour de vous et interrogez-vous sur la façon dont les différents lieux répertoriés sur notre carte influencent notre bien-être physique et mental : fraicheur, bruit, mixité, matériaux biosourcés, accessibilité, vues dégagées, esthétisme, place de la biodiversité, services de proximité…

>> Accéder à l’itinéraire sur Maps <<



AIA Life Designers