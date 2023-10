DAVID LAFORE grand hôtel de solesmes Solesmes, 3 février 2024, Solesmes.

DAVID LAFORE Samedi 3 février 2024, 19h00 grand hôtel de solesmes Tarif unique : 58 €

Ne cherchez pas à enfermer David Lafore dans une case. Aucune n’est assez vaste pour résumer l’univers de cet agité du bocal qui, depuis plus de dix ans, taille sa route à l’écart des sentiers battus. En 2021 parait son sixième album, le détonnant et sensible La tête contre le mur, coup de cœur chanson 2022 de l’Académie Charles Cros. Accompagné de sa fidèle guitare, il crée la surprise dans ce dernier opus en introduisant plages synthétiques, autotune et sons échantillonnés grâce à un logiciel de mixage. Un autre opus étonnant, intitulé toc toc toc, est prévu pour l’automne 2023. Ce troubadour de l’absurde est capable de faire hurler de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie décalée. À la fois espiègle et raffiné, David Lafore est un véritable magicien des mots, qu’il manie avec virtuosité. Un concert à déguster dans l’écrin du Grand Hôtel de Solesmes !

MENU

Carpaccio de noix de Saint-Jacques

***

Magret de canard, sauce Porto

***

Craquant chocolat-cacahuète

grand hôtel de solesmes 72300 solesmes Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T20:15:00+01:00

© Julie Gasnier