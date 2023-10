Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle en Auvergne » Grand-Hôtel Châtel-Guyon Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle en Auvergne » Grand-Hôtel Châtel-Guyon, 15 octobre 2023, Châtel-Guyon. Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle en Auvergne » Dimanche 15 octobre, 15h00 Grand-Hôtel Visite/conférence de l’exposition « L’Architecture du XXe siècle en Auvergne » par Christophe Laurent, historien du Patrimoine et commissaire de l’exposition. Grand-Hôtel Place Brosson 63140 CHATEL-GUYON Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00 Vestibule du Grand Hôtel de Châtel-Guyon, 1929-1932,

Ernest PINCOT architecte, Marcelle RUSSIAS maître-verrier,

(photo C. Laurent) Détails Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Autres Lieu Grand-Hôtel Adresse Place Brosson 63140 CHATEL-GUYON Ville Châtel-Guyon Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Grand-Hôtel Châtel-Guyon latitude longitude 45.919933;3.063644

Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle en Auvergne » Grand-Hôtel Châtel-Guyon 2023-10-15 2023-10-15 was last modified: by Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle en Auvergne » Grand-Hôtel Châtel-Guyon 15 octobre 2023