L’architecture du XXe siècle en Auvergne Grand-Hôtel Châtel-Guyon, 14 octobre 2023, Châtel-Guyon.

Présentation de l’architecture du XXe siècle en Auvergne, témoin de l’évolution des modèles stylistiques nationaux.

Notre environnement urbain et périurbain date en grande partie du XXe siècle. Le passage, en quelques décennies, d’une société rurale à une société urbaine a constitué un bouleversement majeur exigeant une évolution profonde de la planification urbaine et des techniques de construction. Ces transformations sont indissociables de la richesse des mouvements artistiques de la période, mouvements dont les multiples influences agissent encore sur notre quotidien. Une plus grande connaissance de l’architecture du siècle passé ne peut que nous aider à mieux comprendre notre cadre de vie actuel.

L’exposition est destinée à tous les publics : chacun pourra identifier les qualités de ce patrimoine auvergnat récent pour alimenter sa propre réflexion sur la production bâtie actuelle et future et, ainsi, s’interroger sur notre capacité à créer les conditions et les moyens d’une nécessaire et harmonieuse cohabitation avec l’existant.

