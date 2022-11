Grand Gala Lyrique « Puccini et les autres » Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Grand Gala Lyrique « Puccini et les autres » Menton, 9 décembre 2022, Menton. Grand Gala Lyrique « Puccini et les autres »

8 avenue Boyer Palais de l’Europe Théâtre Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes Palais de l’Europe 8 avenue Boyer

2022-12-09 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-09 22:30:00 22:30:00

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer

Menton

Alpes-Maritimes La Ville de Menton, en collaboration avec le Consulat Général d’Italie à Nice, vous convie à une grande soirée lyrique dédiée à l’Opéra Italien le vendredi 9 décembre au Théâtre Francis Palmero du Palais de l’Europe de Menton. +33 4 83 93 70 20 Palais de l’Europe 8 avenue Boyer Menton

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Théâtre Francis Palmero Adresse Menton Alpes-Maritimes Palais de l'Europe 8 avenue Boyer Ville Menton lieuville Palais de l'Europe 8 avenue Boyer Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Théâtre Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Grand Gala Lyrique « Puccini et les autres » Menton 2022-12-09 was last modified: by Grand Gala Lyrique « Puccini et les autres » Menton Menton Théâtre Francis Palmero 9 décembre 2022 8 avenue Boyer Palais de l'Europe Théâtre Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Menton

Menton Alpes-Maritimes