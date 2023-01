Grand Gala des Arts et Métiers Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Grand Gala des Arts et Métiers Cluny, 27 mai 2023

Saône-et-Loire Comme chaque année depuis 1935, le Grand Gala des Arts et Métiers de Cluny est organisé par les étudiants ingénieurs de première et deuxième année de l’école.

Pour la 86ème édition, rejoignez-nous pour une soirée d’exception passée au sein de l’Abbaye millénaire de Cluny. Avec plus de 4500 convives, le Grand Gala de Cluny, plus grand gala civil de France, est également l’un des plus prestigieux. Venez vous divertir au sein d’une ambiance mêlant concerts et défilés de mode, profitez de l’exposition de voiture ou encore de l’incroyable feu d’artifice sous le ciel étoilé de Cluny.

Une coupe de champagne à la main, découvrez les 17 ambiances à travers les 17 salles de l’Abbaye spécialement décorée pour l’occasion. Dress code :

Monsieur : costume sombre et nœud papillon obligatoires, cravate non acceptée. Des nœuds papillons seront en vente à l’entrée en cas d’oubli.

secretaire.cluny@grand-gala.org https://cluny.grand-gala.org/

