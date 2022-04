Grand gala de boxe anglaise Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Grand gala de boxe anglaise Villers-sur-Mer, 23 avril 2022, Villers-sur-Mer. Salle du tennis couvert, complexe sportif André Salesse Rue du Commerce

2022-04-23 20:00:00 – 2022-04-23 Salle du tennis couvert, complexe sportif André Salesse Rue du Commerce

Gala de boxe organisé par la Fighting Académie Club de Villers-sur-Mer. À partir de 20 heures, 3 combats professionnels et 1 combat féminin seront proposés au public amateur ou désireux de découvrir ce sport. Avec : Romain Lehot, Dylan Colin … + 1 combat de boxe féminin.

