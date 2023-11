Bal de La Pie Grand Foyer, Saint-Cyprien (24), 12 avril 2024, .

Wesh!! L’association La Pie organise son premier bal trad !! Alors viendez nombreux danser comme des fous avec les groupes : La mèche, Octopulse et Guilhem Desq!! Mais c’est aussi un stage danse traditionnelle l’après-midi et une initiation danse en début de soirée !! Alors vient avec des genoux en béton, des chevilles en titane, des mollets en or, bouger ton popotin sur le dancefloor de La Pie !!!

Le Bal de La Pie ? Késako????

Une programmation de fou !!!!! dès 20h30 avec : La Mèche : Un répertoire original, taillé sur mesure, pour les danses trad. Porté par une instrumentation hors norme! La Mèche se déroule pour embraser un vaste terrain de jeu, où le bal folk côtoie allégrement : Minimalisme, Jazz de chambre, Eléctro, Transes chaloupées, Rock qui tache…Préparez vos mollets !! https://www.youtube.com/watch?v=0v67K3DRxGU&t=99s Octopulse : Octopulse revisite le répertoire traditionnel du Languedoc et du Massif Central en le mêlant au registre du jazz contemporain ; croisant les voix des saxophones baryton et soprano pour un solo bourdonnant et pulsé offrant la part belle à l’improvisation ! => C’est que du fun qui déchire !!! https://www.youtube.com/watch?v=3kklg-JJ7yE Guilhme desq : Joueur de vielle à roue électrique ++, Guilhem Desq nous propose un voyage étonnant autour de cet instrument atypique. S’il puise son énergie dans la tradition de son instrument c’est surtout dans les musiques modernes et l’improvisation qu’il tire son inspiration. Il ne cesse d’explorer les possibilités sonores quasi-infinies de la vielle à roue pour créer un univers où se mélangent lieux, époques et émotions, et dans lequel il nous propose de voyager avec lui le temps de quelques tours de roue…Transpiration plus qu’assurée !! https://www.youtube.com/watch?v=ts_zwTFXZgE

Mais aussi un stage danse l’après-midi de16h à 18h dans le petit foyer: Histoire d’apprendre ou de réviser les danses qui vont être proposées par ces 3 groupes !!! Tout niveau !!

Et une initiation danse à 19h30 de une heure!!!

Miam miam et glouglou sur place!!

Ça vous tente ?

Résa : www.helloasso.com/associations/la-pie-canard-du-perigord/evenements/bal-de-la-pie

Grand Foyer, Saint-Cyprien (24) 4, Rue de la Grange des Pères

